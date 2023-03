Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Tesla 183,02 EUR

Um 16:07 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 194,52 USD. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,46 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 198,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 27.378.428 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,29 USD. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 49,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 91,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 388,45 USD.

Am 25.01.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,17 USD je Tesla-Aktie.

