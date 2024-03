Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 182,34 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:04 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 182,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 331.012 Stück.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 39,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,37 USD. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 19,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 215,89 USD angegeben.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tesla am 17.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,06 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

