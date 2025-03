Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla fällt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 267,76 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 267,76 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 264,40 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 272,09 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.267.032 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Mit einem Kursverlust von 48,15 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 274,14 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 29.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,71 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Tesla am 29.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 2,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Mark Cuban mit harter Kritik an Tesla-Chef Musk: "Es ist ihm scheißegal, wie schwer er es Trump macht"

Tesla-Aktie im Fokus: BofA streicht Kursziel kräftig zusammen

BYD-Aktie profitiert von starken Auslieferungszahlen in China