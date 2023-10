Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Tesla

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 256,77 USD.

Die Tesla-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 256,77 USD abwärts. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 323.722 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 101,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 152,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 241,67 USD.

Tesla gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent auf 24.927,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla als Profiteur? So könnte der Streik bei GM, Ford und Stellantis den Musk-Konzern beeinflussen

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verliert schlussendlich