Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 251,69 USD ab.

Um 16:08 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 251,69 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 250,65 USD ein. Bei 253,98 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 29.820.437 Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 101,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 241,67 USD.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 24.927,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.934,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 16.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

