Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 243,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:20 Uhr 1,0 Prozent auf 243,95 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 242,85 EUR. Bei 243,70 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 11.072 Stück.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,35 EUR an. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 9,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Mit Abgaben von 60,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 241,67 USD.

Am 19.07.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent auf 24.927,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 16.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Aktie aus.

