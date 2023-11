Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagmittag mit Kursplus

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 223,85 USD.

Das Papier von Tesla konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 223,85 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 890.799 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,70 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 54,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 234,00 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,05 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.350,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 21.454,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

