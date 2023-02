Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel Tesla 184,40 EUR

1,51% Charts

News

Analysen

Bei der Tesla-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 183,00 EUR. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 183,48 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 181,20 EUR. Bei 182,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 62.857 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 47,73 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 96,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 90,03 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 393,45 USD.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Philippinische Regierung will Steuern auf Nickelexporte einführen: Was das für den Nickelpreis bedeutet

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Lenkrad in Model Y fällt plötzlich während der Fahrt ab - Auto erst wenige Tage alt

Tech-Experte Scott Galloway: NASDAQ-Wert Tesla-Aktie wird deutlich einbrechen - zugunsten von VW, BMW und Mercedes-Benz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: John Keeble/Getty Images