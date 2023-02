Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,96 EUR

Das Papier von Tesla befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 181,00 EUR ab. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 180,24 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 132.569 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 350,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 48,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,95 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 393,45 USD.

Am 25.01.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,85 USD je Aktie eingenommen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 24.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 4,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

