Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 182,87 USD ab.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 182,87 USD. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 182,68 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 188,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 27.326.791 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 152,37 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,68 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 215,78 USD.

Am 24.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen.

Die Tesla-Bilanz für Q1 2024 wird am 17.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Tesla-Aktie.

