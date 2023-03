Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Tesla 181,26 EUR

Das Papier von Tesla legte um 09:20 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 182,02 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 182,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 181,30 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.320 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 350,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 88,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 388,45 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.04.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,17 USD je Tesla-Aktie belaufen.

