Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,2 Prozent auf 174,46 USD ab.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 174,46 USD abwärts. Zuletzt wechselten 355.465 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,29 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 41,71 Prozent niedriger. Bei 152,37 USD erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 14,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 215,89 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 24.01.2024. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.04.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,32 USD je Aktie.

