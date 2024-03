Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 175,94 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 175,94 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 173,70 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 174,30 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 26.379.371 Aktien.

Bei 299,29 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 41,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 152,37 USD fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,40 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 215,89 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 24.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet.

Am 17.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 5,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Apple fokussiert sich nach "Titan"-Aus nun deutlicher auf KI

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

Mit Sonnenkraft voraus: Teslas "Überschussladen" erreicht Deutschland