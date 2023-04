Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 169,62 EUR

Die Tesla-Aktie notierte um 22:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 185,06 USD. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 179,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 183,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 123.857.932 Stück.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 363,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 101,82 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 389,36 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 25.01.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,08 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.719,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 19.04.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 17.04.2024.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,95 USD je Aktie.

