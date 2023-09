Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 248,41 USD ab.

Die Tesla-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 248,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 341.180 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 USD erreichte der Titel am 22.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 239,44 USD angegeben.

Am 19.07.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 24.927,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.934,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 47,20 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,35 USD fest.

