Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Tesla 242,00 EUR

-0,74% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 242,65 EUR. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 241,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 242,75 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.874 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 360,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,60 Prozent hinzugewinnen. Bei 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 25,60 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 602,33 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 18.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Dogecoin als Schneeballsystem? Klageschrift gegen Musk ausgeweitet

Twitter-Aktie tiefer: Tesla-Chef Elon Musk muss im Twitter-Streit offenbar nicht aussagen

Tesla-Aktie mit Verlusten: Neue US-Regeln für Kraftstoffe könnten Elektroautohersteller antreiben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: George Rose/Getty Images