Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit KursVerlusten

Um 12:22 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 210,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 207,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 207,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.769 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 358,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 41,19 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 193,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 9,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 442,08 USD.

Tesla veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,09 USD je Tesla-Aktie.

