Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Montagnachmittag nach

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 4,1 Prozent auf 203,60 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 201,50 EUR. Bei 207,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 63.631 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 358,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 43,17 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 193,20 EUR am 25.05.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 442,08 USD an.

Tesla veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.454,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 13.757,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,09 USD je Tesla-Aktie.

