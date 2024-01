Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Mittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 235,55 USD.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 235,55 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 208.699 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 299,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,00 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.350,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 22.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,07 USD fest.

