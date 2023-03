Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 172,70 EUR

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,5 Prozent auf 181,06 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 180,00 USD. Mit einem Wert von 184,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 37.541.137 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 384,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 389,36 USD.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Tesla-Bilanz für Q1 2023 wird am 24.04.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,12 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

