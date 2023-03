Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Tesla 177,12 EUR

Um 09:20 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 177,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 176,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,80 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 40.064 Aktien.

Bei 350,00 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 49,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 389,36 USD aus.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 21.454,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.719,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

