Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla reagiert am Mittag positiv

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 171,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 326.216 Tesla-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 45,37 Prozent wieder erreichen. Bei 101,82 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 68,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 382,45 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.04.2023. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.07.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,36 USD im Jahr 2023 aus.

