Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 171,71 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 173,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,60 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.437.084 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 68,64 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 382,45 USD.

Am 19.04.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,36 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

