Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 227,25 EUR.

Das Papier von Tesla befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 227,25 EUR ab. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 226,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 227,85 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.999 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2022 bei 316,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 96,38 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 57,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 245,56 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.927,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.934,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,38 USD je Aktie.

