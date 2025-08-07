DAX24.193 ±0,0%ESt505.354 +0,4%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.053 +0,2%Nas21.384 +0,7%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1663 ±-0,0%Öl66,70 +0,4%Gold3.392 -0,2%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Notierung im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag gesucht

08.08.25 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 329,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
284,65 EUR 11,10 EUR 4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 329,08 USD zu. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 329,82 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 321,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.328.464 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 48,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,09 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 41,63 Prozent Luft nach unten.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 249,38 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

