Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 107,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 108,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119.862 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 350,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 426,45 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 19.10.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.454,00 USD im Vergleich zu 13.757,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 24.01.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,01 USD je Tesla-Aktie.

