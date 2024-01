Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Dienstagnachmittag ins Minus

Kurs der Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 233,75 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 233,75 USD. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 233,33 USD. Bei 238,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 21.630.897 Aktien.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 28,04 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2023 (114,93 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 50,83 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 225,00 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 18.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.350,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 21.454,00 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 22.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,07 USD fest.

