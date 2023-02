Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Tesla 193,28 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 193,96 EUR. Bei 194,70 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,48 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 146.887 Stück gehandelt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von 44,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 101,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 393,45 USD an.

Tesla veröffentlichte am 25.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,07 USD fest.

