Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Nachmittag kräftig

Die Tesla-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 195,08 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,22 EUR an. Bei 189,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 256.206 Stück.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 44,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 102,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 393,45 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 25.01.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Aktie aus.

