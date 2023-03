Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 166,98 EUR

Die Tesla-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 176,78 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 987.154 Stück gehandelt.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 384,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 73,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 389,36 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 25.01.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 24.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

Neue Gigafactory außerhalb der USA: Tesla baut neues Werk im Norden Mexikos

Tesla-Mitgründer Martin Eberhard rechnet mit Elon Musk ab: "Musk ist nicht der Gründer von Tesla - und er hat sich sehr verändert"

S&P 500-Titel Tesla-Aktie in Rot: US-Verkehrsaufsicht untersucht Model Y - Tesla kontrolliert notwendige Genehmigungen stärker

