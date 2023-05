Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Dienstagnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 153,42 EUR

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 168,66 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 168,30 USD aus. Bei 168,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 18.140.648 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 314,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 46,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 382,45 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 19.04.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,36 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

