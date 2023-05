Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Tesla 154,50 EUR

-0,62% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 155,54 EUR. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 154,84 EUR. Mit einem Wert von 155,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.467 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,75 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 50,90 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 382,45 USD.

Tesla veröffentlichte am 19.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.329,00 USD – ein Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 18.756,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Cathie Woods ARK Invest: Die Tesla-Aktie könnte auf 2.000 US-Dollar ansteigen

NASDAQ-Aktie Tesla: Tesla arbeitet wohl an kleinerem Model Y - und erwartet starke Nachfrage nach dem neuen Billig-Tesla "Juniper"

Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im April 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com