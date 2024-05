Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 173,99 USD.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 173,99 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 173,15 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 175,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.530.330 Tesla-Aktien.

Bei 299,29 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 20,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 170,11 USD für die Tesla-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,30 Mrd. USD – eine Minderung von 8,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,33 Mrd. USD eingefahren.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 17.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,43 USD je Tesla-Aktie.

