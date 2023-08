Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag höher

Kurs der Tesla

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Tesla-Aktie konnte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 251,67 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 160.769 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,03 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,82 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 59,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 245,56 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 19.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.927,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.934,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 USD je Tesla-Aktie belaufen.

