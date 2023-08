Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 228,90 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 228,90 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 229,15 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 227,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.764 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 316,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2022). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 27,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,38 EUR am 06.01.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 245,56 USD an.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.934,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,38 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

