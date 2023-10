Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Tesla

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 242,30 EUR ab.

Um 09:21 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 242,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 240,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 242,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.470 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 267,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 9,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 96,38 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 60,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 241,67 USD.

Am 19.07.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.927,00 USD – ein Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 16.934,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Preiswerter als Teslas Model 3: Diese Elektroautos der Konkurrenz könnten Tesla das Geschäft vermiesen

Elon Musk und Steve Jobs: Welche Parallelen es zwischen den beiden Alphatieren gibt

Tesla als Profiteur? So könnte der Streik bei GM, Ford und Stellantis den Musk-Konzern beeinflussen