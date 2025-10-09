Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 430,51 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 430,51 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 427,51 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 431,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.626.336 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 11,87 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 212,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 269,00 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 22,50 Mrd. USD, gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,78 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Tesla.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

