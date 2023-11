Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Mittag

Tesla im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesla. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 220,27 USD.

Die Tesla-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 220,27 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 167.860 Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 26,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 116,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 234,00 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.454,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.350,00 USD ausgewiesen.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

