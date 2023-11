Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Donnerstagnachmittag ins Minus

Tesla im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 214,80 USD.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 214,80 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 214,68 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 24.163.806 Tesla-Aktien.

Bei 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 39,33 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,60 Prozent.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 234,00 USD.

Am 18.10.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23.350,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.454,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

