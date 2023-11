Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Tesla

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 206,20 EUR ab.

Das Papier von Tesla befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 206,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 205,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 206,10 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 12.258 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 267,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 22,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 96,38 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 53,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 234,00 USD für die Tesla-Aktie.

Am 18.10.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.350,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD in den Büchern standen.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.01.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,11 USD je Tesla-Aktie belaufen.

