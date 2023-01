Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla stabilisiert sich am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 112,76 EUR

Die Tesla-Aktie bewegte sich um 12:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 113,00 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 113,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,96 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.392 Tesla-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (350,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 67,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 17,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 426,45 USD angegeben.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

