Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag Verlust reich

Das Papier von Tesla befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 109,74 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 109,32 EUR. Bei 112,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.209 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 96,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 426,45 USD an.

Am 19.10.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 24.01.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

