Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag gefragt

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 236,15 USD.

Das Papier von Tesla konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 236,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157.129 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Gewinne von 26,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,93 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 225,00 USD.

Tesla ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.350,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 22.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 USD je Tesla-Aktie belaufen.

