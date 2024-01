Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Tesla

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 232,10 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 232,10 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 231,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.993.801 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 28,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 114,93 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,48 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,00 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,05 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 23.350,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 21.454,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 22.01.2025.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Optimistischer Ausblick: Analysten setzen überwiegend weiter auf Tesla

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags im Minus

Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Kursplus