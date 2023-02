Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Tesla 189,96 EUR

Um 12:22 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 187,46 EUR ab. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 186,96 EUR ab. Bei 192,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 157.322 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (350,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 46,46 Prozent wieder erreichen. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 94,66 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 393,45 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 25.01.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

