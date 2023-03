Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Tesla 163,84 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:20 Uhr 0,6 Prozent auf 162,58 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 158,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 94.312 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 350,00 EUR. Gewinne von 53,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 96,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 68,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 389,36 USD angegeben.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.454,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 17.719,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,05 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

