Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Tesla 169,62 EUR

-0,48% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 21:59 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 169,58 EUR abwärts. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,02 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,96 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 125.751 Aktien.

Bei 337,53 EUR markierte der Titel am 07.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,76 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 389,36 USD.

Am 25.01.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.454,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 17.719,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 19.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 17.04.2024.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla: Analysten sehen für Tesla-Aktie Luft nach oben

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla-Rivale aus China steht kurz vor dem Aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com