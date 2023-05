Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Tesla 153,90 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 174,03 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 27.079.573 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 314,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Abschläge von 41,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 382,45 USD.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 23.329,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

