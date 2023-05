Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Tesla 153,46 EUR

Die Tesla-Aktie wies um 09:21 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 154,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 154,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 154,04 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 154,30 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.674 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2022 bei 316,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,23 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,38 EUR. Mit Abgaben von 37,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 382,45 USD.

Am 19.04.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 23.329,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,38 Prozent gesteigert.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

