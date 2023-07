Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 275,15 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 12:03 Uhr 0,3 Prozent. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 297.082 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 314,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,36 Prozent. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 308,00 USD aus.

Am 19.04.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 23.329,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.756,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.07.2023 terminiert. Tesla dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,40 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

